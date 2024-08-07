Петров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Алексей

Петров Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
26.04.1878

Дочь: Тимина (Петрова) Мавра Алексеевна

Мать ребёнка: Петрова Ирина Григорьевна

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
деревня Добрино. Деревни Добриной гос.крестьянин Алексей Петров и жена Ирина Григорьевна Восприемники: Гос.крестьянин села Евфановка Никифор Петрович Крутов и крестьянская девица Адександра Григорьевн... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.