Петрова Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Алексей
Рождение ребёнка
26.04.1878
Дочь: Тимина (Петрова) Мавра Алексеевна
Отец ребёнка: Петров Алексей
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
деревня Добрино. Деревни Добриной гос.крестьянин Алексей Петров и жена Ирина Григорьевна Восприемники: Гос.крестьянин села Евфановка Никифор Петрович Крутов и крестьянская девица Адександра Григорьевн... Показать все
Смерть
Неизвестно