Борисоглебский Алексей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1829
Работа или профессия
Около 1850
Священник. Служил в Храме Св.Софии на Софийской набережной
Рождение ребёнка
01.09.1857
Рождение ребёнка
10.06.1859
Рождение ребёнка
22.09.1861
Рождение ребёнка
04.10.1863
Рождение ребёнка
04.03.1865
Смерть
Неизвестно