Борисоглебский Алексей Семёнович 13.11.1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисоглебский Алексей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1829

Отец: Борисоглебский Семён ст. Абрамович

Мать: Борисоглебская Александра Фёдоровна

Работа или профессия
Около 1850
Москва, город федерального значения Москва
Священник. Служил в Храме Св.Софии на Софийской набережной
Рождение ребёнка
01.09.1857

Дочь: Сечкина (Борисоглебская) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Борисоглебская (Воскресенская) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
10.06.1859

Сын: Борисоглебский Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Борисоглебская (Воскресенская) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
22.09.1861

Дочь: Мешкова (Борисоглебская) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Борисоглебская (Воскресенская) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
04.10.1863

Сын: Борисоглебский Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Борисоглебская (Воскресенская) Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.03.1865

Сын: Борисоглебский Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Борисоглебская (Воскресенская) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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