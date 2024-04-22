Бойко (Бойченко) Денис Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБойко (Бойченко) Денис Андреевич

Бойко (Бойченко) Денис Андреевич

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

04.10.1807

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1807

Отец: Бойко Андрей Романович

Мать: Бойченко Прасковья Парфентьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B365-W?i=725&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Бойко Мария Денисовна

Мать ребёнка: Бойченко Акулина Антоновна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Бойко Анна Денисовна

Мать ребёнка: Бойченко Акулина Антоновна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Бойко Самуил Денисович

Мать ребёнка: Бойченко Акулина Антоновна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойченко Акулина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Около 1848
Завадовка, Черкаська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close