Бойко (Бойченко) Денис Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.10.1807
Дата смертиОколо 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1807
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B365-W?i=725&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Бойко Мария Денисовна
Мать ребёнка: Бойченко Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Бойко Анна Денисовна
Мать ребёнка: Бойченко Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Бойченко Акулина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1848