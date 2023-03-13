Ишимова (Клепцова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишимова (Клепцова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Клепцовъ Никонъ Ивановъ

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1906

Муж: Ишимовъ Гавриилъ

Рождение ребёнка
17.11.1909

Сын: Ишимовъ Григорий

Отец ребёнка: Ишимовъ Гавриилъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1911

Сын: Ишимовъ Александръ

Отец ребёнка: Ишимовъ Гавриилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1913

Сын: Ишимовъ Федоръ

Отец ребёнка: Ишимовъ Гавриилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1916

Сын: Ишимовъ Прокопий

Отец ребёнка: Ишимовъ Гавриилъ

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