Ишимова (Клепцова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Клепцовъ Никонъ Ивановъ
Бракосочетание
27.10.1906
Муж: Ишимовъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
17.11.1909
Сын: Ишимовъ Григорий
Отец ребёнка: Ишимовъ Гавриилъ
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1911
Сын: Ишимовъ Александръ
Отец ребёнка: Ишимовъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
11.05.1913
Сын: Ишимовъ Федоръ
Отец ребёнка: Ишимовъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
01.07.1916
Сын: Ишимовъ Прокопий
Отец ребёнка: Ишимовъ Гавриилъ