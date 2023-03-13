Ишимовъ Гавриилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Ишимовъ Иванъ
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1906
Жена: Ишимова Матрена
Рождение ребёнка
17.11.1909
Сын: Ишимовъ Григорий
Мать ребёнка: Ишимова Матрена
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1911
Сын: Ишимовъ Александръ
Мать ребёнка: Ишимова Матрена
Рождение ребёнка
11.05.1913
Сын: Ишимовъ Федоръ
Мать ребёнка: Ишимова Матрена
Рождение ребёнка
01.07.1916
Сын: Ишимовъ Прокопий
Мать ребёнка: Ишимова Матрена