Ишимовъ Гавриилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишимовъ Гавриилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Ишимовъ Иванъ

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1906

Жена: Ишимова Матрена

Рождение ребёнка
17.11.1909

Сын: Ишимовъ Григорий

Мать ребёнка: Ишимова Матрена

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1911

Сын: Ишимовъ Александръ

Мать ребёнка: Ишимова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1913

Сын: Ишимовъ Федоръ

Мать ребёнка: Ишимова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1916

Сын: Ишимовъ Прокопий

Мать ребёнка: Ишимова Матрена

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