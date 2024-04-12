Кириленко / Кириченко / Даниил Никонович
Место рождения
Дата рождения07.12.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1861
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1861г.лист № 22,зап.№ 69, ЦГИАК /г.Киев /, Ф - 127-1012-3335
Крещение
08.12.1861
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1861г. лист № 22,зап.№ 69,ЦГИАК /г.Киев/ Ф-127-1012-3335 | Godparents:Крестьяне помещика Браневицкого с.Гребенки ; Роман Карпович Романенко и жена Романа Никитича Гор... Показать все
Смерть
Неизвестно