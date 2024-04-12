Кириленко / Кириченко / Никон Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1826
Бракосочетание
25.01.1848
м/к 1848г. лист 3 1285,зап.№ 2,ЦГИАК /г.Киев/ Ф - 127-1012-2443
Рождение ребёнка
24.12.1850
Дочь: Евгения Никоновна
Мать ребёнка: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 805,зап.№ 66,ЦГИАК /г.Киев/ ,Ф-127-1012-2385
Рождение ребёнка
23.09.1852
Дочь: Фекла Никоновна
Мать ребёнка: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна
Порровская церковь с.Гребенки м/к 1852 лист № 15,зап.№ 37, ЦГИАК /г.Киев/,Ф-127-1012-2732.
Рождение ребёнка
12.01.1856
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1856г.лист № 4,зап.№ 6, ЦГИАК /г.Киев/ , Ф-127-1012-3012.
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Лукия Никоновна
Мать ребёнка: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна
Рождение ребёнка
07.12.1861
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1861г.лист № 22,зап.№ 69, ЦГИАК /г.Киев /, Ф - 127-1012-3335
Рождение ребёнка
29.10.1863
Сын: Кириленко / Кириченко / Дамиант Никонович
Мать ребёнка: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г. лист № 23,зап.№ 47, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Смерть
Неизвестно