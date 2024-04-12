Кириленко / Кириченко / Никон Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Никон Максимович

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Жена

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович

Мать: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Гребёнки, Київська область
Бракосочетание
25.01.1848

Жена: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Гребёнки, Київська область
м/к 1848г. лист 3 1285,зап.№ 2,ЦГИАК /г.Киев/ Ф - 127-1012-2443
Рождение ребёнка
24.12.1850

Дочь: Евгения Никоновна

Мать ребёнка: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 805,зап.№ 66,ЦГИАК /г.Киев/ ,Ф-127-1012-2385
Рождение ребёнка
23.09.1852

Дочь: Фекла Никоновна

Мать ребёнка: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Гребёнки, Київська область
Порровская церковь с.Гребенки м/к 1852 лист № 15,зап.№ 37, ЦГИАК /г.Киев/,Ф-127-1012-2732.
Рождение ребёнка
12.01.1856

Сын: Кириленко / Кириченко / Павел Никонович

Мать ребёнка: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1856г.лист № 4,зап.№ 6, ЦГИАК /г.Киев/ , Ф-127-1012-3012.
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Лукия Никоновна

Мать ребёнка: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
07.12.1861

Сын: Кириленко / Кириченко / Даниил Никонович

Мать ребёнка: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1861г.лист № 22,зап.№ 69, ЦГИАК /г.Киев /, Ф - 127-1012-3335
Рождение ребёнка
29.10.1863

Сын: Кириленко / Кириченко / Дамиант Никонович

Мать ребёнка: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г. лист № 23,зап.№ 47, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Смерть
Неизвестно
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