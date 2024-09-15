Щепитова (Козлова) Дарья Фоминична
Место рождения
Дата рождения21.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1889
Отец: Козлов Фома Васильевич
Бракосочетание
05.11.1907
Муж: не указан
Бракосочетание
05.11.1907
Рождение ребёнка
15.10.1908
Сын: Щепитов Андрей Феодорович
Отец ребёнка: Щепитов Феодор Александрович
Рождение ребёнка
27.08.1910
Дочь: Щепитова Анна Феодоровна
Отец ребёнка: Щепитов Феодор Александрович
Смерть
Неизвестно