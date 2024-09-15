Щепитова (Козлова) Дарья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепитова (Козлова) Дарья Фоминична

Место рождения

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

21.03.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1889

Отец: Козлов Фома Васильевич

Мать: Козлова Акилина Степановна

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
05.11.1907

Муж: не указан

Бракосочетание
05.11.1907

Муж: Щепитов Феодор Александрович

Рождение ребёнка
15.10.1908

Сын: Щепитов Андрей Феодорович

Отец ребёнка: Щепитов Феодор Александрович

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
27.08.1910

Дочь: Щепитова Анна Феодоровна

Отец ребёнка: Щепитов Феодор Александрович

Смерть
Неизвестно

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