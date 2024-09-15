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Щепитов Феодор Александрович

Место рождения

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
05.11.1907

Жена: Щепитова (Козлова) Дарья Фоминична

Рождение ребёнка
15.10.1908

Сын: Щепитов Андрей Феодорович

Мать ребёнка: Щепитова (Козлова) Дарья Фоминична

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
27.08.1910

Дочь: Щепитова Анна Феодоровна

Мать ребёнка: Щепитова (Козлова) Дарья Фоминична

Смерть
Неизвестно

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