Щепитов Феодор Александрович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1907
Рождение ребёнка
15.10.1908
Сын: Щепитов Андрей Феодорович
Мать ребёнка: Щепитова (Козлова) Дарья Фоминична
Рождение ребёнка
27.08.1910
Дочь: Щепитова Анна Феодоровна
Мать ребёнка: Щепитова (Козлова) Дарья Фоминична
Смерть
Неизвестно