Кузнецов Геннадий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1951
Дочь: Кузнецова Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Гурьева) Зоя Федуловна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Кузнецова Екатерина Геннадьевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Гурьева) Зоя Федуловна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Кузнецов Степан Геннадьевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Гурьева) Зоя Федуловна
Смерть
Неизвестно