Кузнецов Геннадий Степанович 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Геннадий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Гурьева) Зоя Федуловна

Рождение ребёнка
01.11.1951

Дочь: Кузнецова Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Гурьева) Зоя Федуловна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Кузнецова Екатерина Геннадьевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Гурьева) Зоя Федуловна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Кузнецов Степан Геннадьевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Гурьева) Зоя Федуловна

Смерть
Неизвестно

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