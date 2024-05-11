Кузнецова (Гурьева) Зоя Федуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1951
Дочь: Кузнецова Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Степанович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Кузнецова Екатерина Геннадьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Степанович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Кузнецов Степан Геннадьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Степанович
Смерть
Неизвестно