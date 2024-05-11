Кузнецова (Гурьева) Зоя Федуловна 1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова (Гурьева) Зоя Федуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Гурьев Федул Сидорович

Мать: Гурьева Прасковья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Геннадий Степанович

Рождение ребёнка
01.11.1951

Дочь: Кузнецова Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Степанович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Кузнецова Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Степанович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Кузнецов Степан Геннадьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Степанович

Смерть
Неизвестно

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