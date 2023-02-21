Шкабурда Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкабурда Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Шкабурда Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: не указана

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1698

Сын: Шкабурда Федор Иванов

Мать ребёнка: не указана

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкабурда Неизвестный Ивана

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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