Шкабурда Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1698
Отец: Шкабурда Иван
Мать: не указана
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1731
Сын: Шкабурда Корнилий Федоров
Мать ребёнка: Шкабурда Анна Гавриловна
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Шкабурда Анна Гавриловна
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Шкабурда Анна Гавриловна
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкабурда Анна Гавриловна
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Смерть
Неизвестно