Кузменко (Фарбота) Анна Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузменко (Фарбота) Анна Филимоновна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Фарбота Филимон Николаевич

Мать: Фарбота Агриппина Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
24.10.1798 ст.

Муж: Кузменко Иван Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Кузменко Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кузменко Иван Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Кузменко Васса Ивановна

Отец ребёнка: Кузменко Иван Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кузменко Демид Иванович

Отец ребёнка: Кузменко Иван Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кузменко Аввакум Иванович

Отец ребёнка: Кузменко Иван Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кузменко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кузменко Иван Нестерович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1834
Криски, Чернігівська область
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