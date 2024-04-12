Кузменко (Фарбота) Анна Филимоновна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
24.10.1798 ст.
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Кузменко Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кузменко Иван Нестерович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Кузменко Васса Ивановна
Отец ребёнка: Кузменко Иван Нестерович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Кузменко Иван Нестерович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кузменко Аввакум Иванович
Отец ребёнка: Кузменко Иван Нестерович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Кузменко Иван Нестерович
Смерть
После 1834