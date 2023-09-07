Фарбота (Белагур) Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фарбота (Белагур) Агриппина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Синегуб Лукия Филимоновна

Отец ребёнка: Фарбота Филимон Николаевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Кузменко Анна Филимоновна

Отец ребёнка: Фарбота Филимон Николаевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Фарбота Татьяна Филимоновна

Отец ребёнка: Фарбота Филимон Николаевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.06.1794 ст.

Дочь: Фарбота Марина Филимоновна

Отец ребёнка: Фарбота Филимон Николаевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Фарбота Марфа Филимоновна

Отец ребёнка: Фарбота Филимон Николаевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
До 1816
Криски, Чернігівська область
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