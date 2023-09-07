Фарбота (Белагур) Агриппина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Синегуб Лукия Филимоновна
Отец ребёнка: Фарбота Филимон Николаевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кузменко Анна Филимоновна
Отец ребёнка: Фарбота Филимон Николаевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Фарбота Татьяна Филимоновна
Отец ребёнка: Фарбота Филимон Николаевич
Рождение ребёнка
05.06.1794 ст.
Дочь: Фарбота Марина Филимоновна
Отец ребёнка: Фарбота Филимон Николаевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Фарбота Марфа Филимоновна
Отец ребёнка: Фарбота Филимон Николаевич
Смерть
До 1816