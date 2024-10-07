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Тимофей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Трофим Ларионович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Сильвестровна

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Мавра Сильвестровна

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Мавра Сильвестровна

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Мавра Сильвестровна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Мавра Сильвестровна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Федос Тимофеевич

Мать ребёнка: Мавра Сильвестровна

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Мавра Тимофеевна

Мать ребёнка: Мавра Сильвестровна

Смерть
1735

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