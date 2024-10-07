Тимофей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смерти1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Трофим Ларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Сильвестровна
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Мавра Сильвестровна
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Мавра Сильвестровна
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Мавра Сильвестровна
Рождение ребёнка
1723
Сын: Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Мавра Сильвестровна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Федос Тимофеевич
Мать ребёнка: Мавра Сильвестровна
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Мавра Тимофеевна
Мать ребёнка: Мавра Сильвестровна
Смерть
1735