Алексей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Тимофей Трофимович

Мать: Марфа Сильвестровна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Климонт Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Марфа Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Московская область Село Парфентьево
Смерть
Неизвестно