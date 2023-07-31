Алексей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Тимофей Трофимович
Мать: Марфа Сильвестровна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Климонт Алексеевич
Мать ребёнка: Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Марфа Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Московская область Село Парфентьево
Смерть
Неизвестно