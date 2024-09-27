Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1751

Сын: Климонт Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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