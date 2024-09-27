Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Климонт Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно