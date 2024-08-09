Анисья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Яков Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Егор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Васса Андреева

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Смерть
Неизвестно

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