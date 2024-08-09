Анисья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Яков Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Егор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Васса Андреева
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Смерть
Неизвестно