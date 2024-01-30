Чугреев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугреев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
2010

Жена: (Кочан) Дарья

Рождение ребёнка
Около 02.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кочан) Дарья

Рождение ребёнка
Около 10.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кочан) Дарья

Развод
Около 2018

Жена: (Кочан) Дарья

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