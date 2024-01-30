(Кочан) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кочан) Дарья

Место рождения

РФ, МО, пос.Монино

Дата рождения

28.07.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

1969 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1989

Отец: Кочан Андрей

Мать: Устенко (Петровская) Оксана

Бракосочетание
2010

Муж: Чугреев Александр

Рождение ребёнка
Около 02.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугреев Александр

Рождение ребёнка
Около 10.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугреев Александр

Развод
Около 2018

Муж: Чугреев Александр

Бракосочетание
Около 2019

Муж: Ххх Александр

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