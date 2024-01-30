(Кочан) Дарья
Место рожденияРФ, МО, пос.Монино
Дата рождения28.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1989
Отец: Кочан Андрей
Бракосочетание
2010
Муж: Чугреев Александр
Рождение ребёнка
Около 02.11.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чугреев Александр
Рождение ребёнка
Около 10.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чугреев Александр
Развод
Около 2018
Муж: Чугреев Александр
Бракосочетание
Около 2019
Муж: Ххх Александр