Райккерус Александр Самуэлевич
Место рождения
Дата рождения26.04.1856
Дата смерти27.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1856
Бракосочетание
1877
Бракосочетание
22.02.1887
Рождение ребёнка
18.06.1889
Сын: Райккерус Петр Александрович
Мать ребёнка: Райккерус (Пеконен) Анна Павловна
Рождение ребёнка
15.06.1897
Дочь: (Райккерус) Ева Александровна
Мать ребёнка: Райккерус (Пеконен) Анна Павловна
Рождение ребёнка
07.12.1902
Сын: Райккерус Андрей Александрович
Мать ребёнка: Райккерус (Пеконен) Анна Павловна
Смерть
27.10.1918