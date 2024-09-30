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Райккерус Александр Самуэлевич

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.04.1856

Дата смерти

27.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1856

Отец: Райккерус Самуэль Иванович

Мать: Райккерус (Каскелайнен) Мария Яковлевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1877

Жена: Райккерус (Вихолайнен) Ева Ивановна

Бракосочетание
22.02.1887

Жена: Райккерус (Пеконен) Анна Павловна

Рождение ребёнка
18.06.1889

Сын: Райккерус Петр Александрович

Мать ребёнка: Райккерус (Пеконен) Анна Павловна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.06.1897

Дочь: (Райккерус) Ева Александровна

Мать ребёнка: Райккерус (Пеконен) Анна Павловна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.12.1902

Сын: Райккерус Андрей Александрович

Мать ребёнка: Райккерус (Пеконен) Анна Павловна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
27.10.1918

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