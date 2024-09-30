Райккерус (Пеконен) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения27.04.1861
Дата смерти10.09.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1880
Бракосочетание
22.02.1887
Рождение ребёнка
18.06.1889
Сын: Райккерус Петр Александрович
Отец ребёнка: Райккерус Александр Самуэлевич
Рождение ребёнка
15.06.1897
Дочь: (Райккерус) Ева Александровна
Отец ребёнка: Райккерус Александр Самуэлевич
Рождение ребёнка
07.12.1902
Сын: Райккерус Андрей Александрович
Отец ребёнка: Райккерус Александр Самуэлевич
Смерть
10.09.1921