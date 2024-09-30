Райккерус (Пеконен) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Пеконен) Анна Павловна

Место рождения

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.04.1861

Дата смерти

10.09.1921

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
20.07.1880

Муж: Райккерус Александр Абрамович

Бракосочетание
22.02.1887

Муж: Райккерус Александр Самуэлевич

Рождение ребёнка
18.06.1889

Сын: Райккерус Петр Александрович

Отец ребёнка: Райккерус Александр Самуэлевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.06.1897

Дочь: (Райккерус) Ева Александровна

Отец ребёнка: Райккерус Александр Самуэлевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.12.1902

Сын: Райккерус Андрей Александрович

Отец ребёнка: Райккерус Александр Самуэлевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
10.09.1921

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