Жеглов Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения11.04.1864 ст.
Дата смерти06.03.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1864 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
1-й брак жениха
Рождение ребёнка
01.07.1894 ст.
Мать ребёнка: Жеглова (Забродина) Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1897 ст.
Мать ребёнка: Жеглова (Забродина) Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1900 ст.
Мать ребёнка: Жеглова (Забродина) Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
27.02.1901 ст.
Дочь: Жеглова Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Жеглова (Забродина) Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1905 ст.
Дочь: Жеглова Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Жеглова (Забродина) Феодосия Ивановна
Бракосочетание
14.09.1908 ст.
2-й брак жениха. Христорождественская церковь (православие)
Рождение ребёнка
08.11.1909 ст.
Мать ребёнка: Жеглова (Опрячина) Акилина Петровна
Рождение ребёнка
17.02.1912 ст.
Мать ребёнка: Жеглова (Опрячина) Акилина Петровна
Рождение ребёнка
08.11.1914 ст.
Мать ребёнка: Жеглова (Опрячина) Акилина Петровна
Рождение ребёнка
12.01.1917 ст.
Дочь: Жеглова Ксения Фёдоровна
Мать ребёнка: Жеглова (Опрячина) Акилина Петровна
Рождение ребёнка
21.01.1918
Мать ребёнка: Жеглова (Опрячина) Акилина Петровна
Смерть
06.03.1930