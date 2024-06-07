Жеглов Фёдор Иванович 11.04.1864 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Жеглов Фёдор Иванович

Место рождения

Пежа, Ковровский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

11.04.1864 ст.

Дата смерти

06.03.1930

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
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Рождение
11.04.1864 ст.

Отец: Жеглов Иван Иванович

Мать: Жеглова (Князева) Харитина Петровна

Пежа, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жеглова (Забродина) Феодосия Ивановна

1-й брак жениха
Рождение ребёнка
01.07.1894 ст.

Сын: Жеглов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Жеглова (Забродина) Феодосия Ивановна

Пежа, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1897 ст.

Сын: Жеглов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Жеглова (Забродина) Феодосия Ивановна

Пежа, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1900 ст.

Сын: Жеглов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Жеглова (Забродина) Феодосия Ивановна

Пежа, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1901 ст.

Дочь: Жеглова Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Жеглова (Забродина) Феодосия Ивановна

Пежа, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1905 ст.

Дочь: Жеглова Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Жеглова (Забродина) Феодосия Ивановна

Пежа, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
14.09.1908 ст.

Жена: Жеглова (Опрячина) Акилина Петровна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
2-й брак жениха. Христорождественская церковь (православие)
Рождение ребёнка
08.11.1909 ст.

Сын: Жеглов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Жеглова (Опрячина) Акилина Петровна

Пежа, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1912 ст.

Сын: Жеглов Евгений Фёдорович

Мать ребёнка: Жеглова (Опрячина) Акилина Петровна

Пежа, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1914 ст.

Сын: Жеглов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Жеглова (Опрячина) Акилина Петровна

Пежа, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1917 ст.

Дочь: Жеглова Ксения Фёдоровна

Мать ребёнка: Жеглова (Опрячина) Акилина Петровна

Пежа, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1918

Сын: Жеглов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Жеглова (Опрячина) Акилина Петровна

Пежа, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Смерть
06.03.1930
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

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