Панкова Парасковья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкова Парасковья Андреева

Панкова Парасковья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Гурьева Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Панков Петр Михайлов

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1876

Сын: Панков Иван Петрович

Отец ребёнка: Панков Петр Михайлов

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Панкова Александра Петровна

Отец ребёнка: Панков Петр Михайлов

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Панкова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Панков Петр Михайлов

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Панков Петр Михайлов

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Панков Петр Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Петр Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close