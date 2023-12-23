Панкова Парасковья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Гурьева Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Панков Петр Михайлов
Рождение ребёнка
1876
Сын: Панков Иван Петрович
Отец ребёнка: Панков Петр Михайлов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Панкова Александра Петровна
Отец ребёнка: Панков Петр Михайлов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Панкова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Панков Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панков Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Панков Петр Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панков Петр Михайлов
Смерть
Неизвестно