Панков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Панков Петр Михайлов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Панкова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Панкова Евдокия Павловна
Бракосочетание
1900
Жена: Панкова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
21.01.1901
Сын: Панков Петр Иванович
Мать ребёнка: Панкова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Панкова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
29.07.1904 ст.
Дочь: Панкова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Панкова Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно