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Панков Иван Петрович

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Панков Петр Михайлов

Мать: Панкова Парасковья Андреева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Панкова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Панкова Евдокия Павловна

Бракосочетание
1900

Жена: Панкова Евдокия Павловна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1901

Сын: Панков Петр Иванович

Мать ребёнка: Панкова Евдокия Павловна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Панков Василий Иванович

Мать ребёнка: Панкова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
29.07.1904 ст.

Дочь: Панкова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Панкова Евдокия Павловна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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