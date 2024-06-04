Молькова (Чекенева) Екатерина Игнатьева
Место рождения
Дата рождения29.11.1823
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1823
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мольков Иван Павлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Барышникова (Молькова) Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Мольков Иван Павлов
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Мольков Иван Иванов
Отец ребёнка: Мольков Иван Павлов
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Кандырева (Молькова) Авдотья (Мл) Иванова
Отец ребёнка: Мольков Иван Павлов
Смерть
После 1857