Молькова (Чекенева) Екатерина Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молькова (Чекенева) Екатерина Игнатьева

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.11.1823

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1823

Отец: Чекенев Игнатий Афанасьев

Мать: Чекенева (Трусова) Василиса Петрова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мольков Иван Павлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Барышникова (Молькова) Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Мольков Иван Павлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Мольков Иван Иванов

Отец ребёнка: Мольков Иван Павлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Кандырева (Молькова) Авдотья (Мл) Иванова

Отец ребёнка: Мольков Иван Павлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857

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