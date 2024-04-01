Подкорытов Ефим Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытов Ефим Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Подкорытов Герасим Андреев

Мать: Подкорытова Возм. Феодосия Прокопьева

Бракосочетание
30.01.1842

Жена: Подкорытова (Калинина) Варвара Григорьева

М19 ж. 22
Рождение ребёнка
20.12.1847

Сын: Подкорытов Петр Ефимов

Мать ребёнка: Подкорытова (Калинина) Варвара Григорьева

Рождение ребёнка
13.06.1851

Сын: Подкорытов Петр Казак Ст. Полуденной Ефимов

Мать ребёнка: Подкорытова (Калинина) Варвара Григорьева

Рождение ребёнка
31.05.1853

Сын: Подкорытов Устин Ефимов

Мать ребёнка: Подкорытова (Калинина) Варвара Григорьева

Рождение ребёнка
Около ?.07.1854

Дочь: (Подкорытова) Марина Ефимова

Мать ребёнка: Подкорытова (Калинина) Варвара Григорьева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шигорина (Подкорытова) Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Подкорытова (Калинина) Варвара Григорьева

Рождение ребёнка
15.11.1859

Сын: Подкорытов Матфей Ефимов

Мать ребёнка: Подкорытова (Калинина) Варвара Григорьева

Смерть
Неизвестно

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