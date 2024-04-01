Подкорытов Ефим Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Бракосочетание
30.01.1842
М19 ж. 22
Рождение ребёнка
20.12.1847
Мать ребёнка: Подкорытова (Калинина) Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
13.06.1851
Рождение ребёнка
31.05.1853
Мать ребёнка: Подкорытова (Калинина) Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
Около ?.07.1854
Дочь: (Подкорытова) Марина Ефимова
Мать ребёнка: Подкорытова (Калинина) Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Рождение ребёнка
15.11.1859
Мать ребёнка: Подкорытова (Калинина) Варвара Григорьева
Смерть
Неизвестно