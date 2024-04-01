Подкорытова (Калинина) Варвара Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытова (Калинина) Варвара Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1819

Отец: Калинин Григорий Никитин

Мать: Калинина Пелагея Ефимова

Бракосочетание
30.01.1842

Муж: Подкорытов Ефим Герасимов

М19 ж. 22
Рождение ребёнка
20.12.1847

Сын: Подкорытов Петр Ефимов

Отец ребёнка: Подкорытов Ефим Герасимов

Рождение ребёнка
13.06.1851

Сын: Подкорытов Петр Казак Ст. Полуденной Ефимов

Отец ребёнка: Подкорытов Ефим Герасимов

Рождение ребёнка
31.05.1853

Сын: Подкорытов Устин Ефимов

Отец ребёнка: Подкорытов Ефим Герасимов

Рождение ребёнка
Около ?.07.1854

Дочь: Марина Ефимова

Отец ребёнка: Подкорытов Ефим Герасимов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шигорина Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Подкорытов Ефим Герасимов

Рождение ребёнка
15.11.1859

Сын: Подкорытов Матфей Ефимов

Отец ребёнка: Подкорытов Ефим Герасимов

Смерть
Неизвестно
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