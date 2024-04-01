Подкорытова (Калинина) Варвара Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1819
Отец: Калинин Григорий Никитин
Мать: Калинина Пелагея Ефимова
Бракосочетание
30.01.1842
М19 ж. 22
Рождение ребёнка
20.12.1847
Отец ребёнка: Подкорытов Ефим Герасимов
Рождение ребёнка
13.06.1851
Сын: Подкорытов Петр Казак Ст. Полуденной Ефимов
Отец ребёнка: Подкорытов Ефим Герасимов
Рождение ребёнка
31.05.1853
Отец ребёнка: Подкорытов Ефим Герасимов
Рождение ребёнка
Около ?.07.1854
Дочь: Марина Ефимова
Отец ребёнка: Подкорытов Ефим Герасимов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шигорина Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Подкорытов Ефим Герасимов
Рождение ребёнка
15.11.1859
Отец ребёнка: Подкорытов Ефим Герасимов
Смерть
Неизвестно