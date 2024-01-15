Самагина Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самагина Параскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1857

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Самагин Андрей Алексиевич

Рождение ребёнка
25.04.1863

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Самагин Андрей Алексиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самагинов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Самагин Андрей Алексиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самагин Андрей Алексиевич

Смерть
Неизвестно
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