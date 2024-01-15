Самагина Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1857
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Самагин Андрей Алексиевич
Рождение ребёнка
25.04.1863
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Самагин Андрей Алексиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самагинов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Самагин Андрей Алексиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно