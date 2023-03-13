Телинъ Гавріилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелинъ Гавріилъ

Телинъ Гавріилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1907 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.
1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Телинъ Гавріилъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Телина Екатерина

Мать ребёнка: Телина Агафья Петрова

Рождение ребёнка
19.10.1910

Сын: Телинъ Иванъ

Мать ребёнка: Телина Агафья Петрова

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.10.1912

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Телина Агафья Петрова

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Телинъ Иванъ

Мать ребёнка: Телина Агафья Петрова

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телина Агафья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телина Агафья Петрова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close