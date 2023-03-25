Пожиткова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1876 ст.

Сын: Пожитков Петр Максимович

Отец ребёнка: Пожитков Максим Герасимович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.01.1880 ст.

Сын: Пожитков Иван Максимович

Отец ребёнка: Пожитков Максим Герасимович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.11.1881 ст.

Дочь: Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Пожитков Максим Герасимович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Максим Герасимович

Смерть
Неизвестно
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