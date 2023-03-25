Пожиткова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.06.1876 ст.
Отец ребёнка: Пожитков Максим Герасимович
Рождение ребёнка
02.01.1880 ст.
Отец ребёнка: Пожитков Максим Герасимович
Рождение ребёнка
05.11.1881 ст.
Дочь: Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Пожитков Максим Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно