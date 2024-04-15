Голинач Ольга Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
17.05.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Елена Константиновна Карпенко
Рождение ребёнка
28.10.1877 ст.
Отец ребёнка: Голинач Федор Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GKJ?i=929&cc=3511744
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голинач Алексей Федорович
Отец ребёнка: Голинач Федор Иванович
Вырванные листы из МК. Годы 1881, 1884, 1889 перемешаны
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно