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Голинач Ольга Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
17.05.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Елена Константиновна Карпенко
Рождение ребёнка
28.10.1877 ст.

Сын: Голинач Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Голинач Федор Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GKJ?i=929&cc=3511744
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голинач Алексей Федорович

Отец ребёнка: Голинач Федор Иванович

Кровное, Сумська область
Вырванные листы из МК. Годы 1881, 1884, 1889 перемешаны
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голинач Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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