Шулепов Трифон Степанов
Место рождениядер. Студенецкая, Мысородигинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1677
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Шулепов Степан Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1697
Мать ребёнка: Шулепова Катерина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: (Шулепова) Дарья Трифонова
Мать ребёнка: Шулепова Катерина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1712
Мать ребёнка: Шулепова Катерина Алексеева
Смерть
1754