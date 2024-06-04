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Шулепов Трифон Степанов

Место рождения

дер. Студенецкая, Мысородигинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1671 и 1676 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Шулепов Степан Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Катерина Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Шулепов Петр Трифанов

Мать ребёнка: Шулепова Катерина Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: (Шулепова) Дарья Трифонова

Мать ребёнка: Шулепова Катерина Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Шулепов Родион Трифанов

Мать ребёнка: Шулепова Катерина Алексеева

Смерть
1754
Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния

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