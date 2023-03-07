(Шулепова) Дарья Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шулепова) Дарья Трифонова

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Место рождения

дер. Студенецкая, Мысородигинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Около 1677 г.р.

Мать

Между 1671 и 1676 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Шулепов Трифон Степанов

Мать: Шулепова Катерина Алексеева

дер. Студенецкая, Мысородигинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Курбашинская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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