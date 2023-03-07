(Шулепова) Дарья Трифонова
Место рождениядер. Студенецкая, Мысородигинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
дер. Студенецкая, Мысородигинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Курбашинская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710