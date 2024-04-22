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Арзубов Пётр Прокопьевич

Место рождения

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Арзубов Прокопий Фёдорович

Мать: Арзубова Анна Даниловна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Арзубова Анна Кирилловна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Арзубов Агафон Петрович

Мать ребёнка: Арзубова Анна Кирилловна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Арзубов Яков Петрович

Мать ребёнка: Арзубова Анна Кирилловна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ефимия Петровна

Мать ребёнка: Арзубова Анна Кирилловна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзубова Анна Кирилловна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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