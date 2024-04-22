Арзубов Пётр Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Арзубова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Арзубова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Арзубова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ефимия Петровна
Мать ребёнка: Арзубова Анна Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арзубова Анна Кирилловна
Смерть
Неизвестно