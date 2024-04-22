Арзубов Прокопий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Арзубов Фёдор Филиппович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Арзубова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Арзубов Никифор Прокопьевич
Мать ребёнка: Арзубова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Арзубова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Васса Прокопьевна
Мать ребёнка: Арзубова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Арзубов Данил Прокопьевич (Прокофьевич)
Мать ребёнка: Арзубова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Арзубова Анна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арзубова Анна Даниловна
Смерть
1749