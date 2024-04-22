Арзубов Прокопий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзубов Прокопий Фёдорович

Место рождения

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Арзубов Фёдор Филиппович

Мать: ?

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Арзубов Пётр Прокопьевич

Мать ребёнка: Арзубова Анна Даниловна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Арзубов Никифор Прокопьевич

Мать ребёнка: Арзубова Анна Даниловна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Арзубов Яков Прокопьевич

Мать ребёнка: Арзубова Анна Даниловна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Васса Прокопьевна

Мать ребёнка: Арзубова Анна Даниловна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Арзубов Данил Прокопьевич (Прокофьевич)

Мать ребёнка: Арзубова Анна Даниловна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Арзубова Анна Даниловна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзубова Анна Даниловна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1749
Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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