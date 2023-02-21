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Наумов Игнатий Тимофеевич

Место рождения

Каштак

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Наумов Тимофей Гаврилович

Мать: Наумова Параскева Фадеевна

Каштак
Рождение ребёнка
1799

Сын: Наумов Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Наумова Мавра Дорофеевна

Каштак
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Анисья Игнатьевна

Мать ребёнка: Наумова Мавра Дорофеевна

Каштак
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Дарья Игнатьевна

Мать ребёнка: Наумова Мавра Дорофеевна

Каштак
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анина? Игнатьевна

Мать ребёнка: Наумова Мавра Дорофеевна

Каштак
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Наумова Мавра Дорофеевна

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Мавра Дорофеевна

Смерть
Неизвестно
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