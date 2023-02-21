Наумов Игнатий Тимофеевич
Место рожденияКаштак
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Каштак
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Наумова Мавра Дорофеевна
Каштак
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Анисья Игнатьевна
Мать ребёнка: Наумова Мавра Дорофеевна
Каштак
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Дарья Игнатьевна
Мать ребёнка: Наумова Мавра Дорофеевна
Каштак
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анина? Игнатьевна
Мать ребёнка: Наумова Мавра Дорофеевна
Каштак
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Наумова Мавра Дорофеевна
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Мавра Дорофеевна
Смерть
Неизвестно