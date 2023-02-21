Наумова Параскева Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Параскева Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Фадей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Осипова Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Наумов Тимофей Гаврилович

Каштак
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ембисова Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Наумов Тимофей Гаврилович

Каштак
Рождение ребёнка
1776

Сын: Наумов Игнатий Тимофеевич

Отец ребёнка: Наумов Тимофей Гаврилович

Каштак
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Афимья Тимофеевна

Отец ребёнка: Наумов Тимофей Гаврилович

Каштак
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Наумов Тимофей Гаврилович

Каштак
Рождение ребёнка
1803

Сын: Наумов Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Наумов Тимофей Гаврилович

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Тимофей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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