Наумова Параскева Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Фадей
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Осипова Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Наумов Тимофей Гаврилович
Каштак
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ембисова Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Наумов Тимофей Гаврилович
Каштак
Рождение ребёнка
1776
Сын: Наумов Игнатий Тимофеевич
Отец ребёнка: Наумов Тимофей Гаврилович
Каштак
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Афимья Тимофеевна
Отец ребёнка: Наумов Тимофей Гаврилович
Каштак
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Наумов Тимофей Гаврилович
Каштак
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Наумов Тимофей Гаврилович
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно