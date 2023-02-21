Осипова (Наумова) Авдотья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Наумова) Авдотья Тимофеевна

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Место рождения

Каштак

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Наумов Тимофей Гаврилович

Мать: Наумова Параскева Фадеевна

Каштак
Рождение ребёнка
20.06.1784

Сын: Осипов Мефодий Трофимович

Отец ребёнка: Осипов Трофим

Каштак
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Катерина Трофимовна

Отец ребёнка: Осипов Трофим

Каштак
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Василиса Трофимовна

Отец ребёнка: Осипов Трофим

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Трофим

Смерть
Неизвестно
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