Осипова (Наумова) Авдотья Тимофеевна
Место рожденияКаштак
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Каштак
Рождение ребёнка
20.06.1784
Сын: Осипов Мефодий Трофимович
Отец ребёнка: Осипов Трофим
Каштак
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Катерина Трофимовна
Отец ребёнка: Осипов Трофим
Каштак
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Василиса Трофимовна
Отец ребёнка: Осипов Трофим
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Трофим
Смерть
Неизвестно