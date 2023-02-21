Наумова (Рошкова) Мавра Дорофеевна
Место рожденияКаштак
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Каштак
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Наумов Игнатий Тимофеевич
Каштак
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Анисья Игнатьевна
Отец ребёнка: Наумов Игнатий Тимофеевич
Каштак
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Дарья Игнатьевна
Отец ребёнка: Наумов Игнатий Тимофеевич
Каштак
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анина? Игнатьевна
Отец ребёнка: Наумов Игнатий Тимофеевич
Каштак
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Наумов Игнатий Тимофеевич
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно