Наумова (Рошкова) Мавра Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Рошкова) Мавра Дорофеевна

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Место рождения

Каштак

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Каштак
Рождение ребёнка
1799

Сын: Наумов Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Наумов Игнатий Тимофеевич

Каштак
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Анисья Игнатьевна

Отец ребёнка: Наумов Игнатий Тимофеевич

Каштак
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Дарья Игнатьевна

Отец ребёнка: Наумов Игнатий Тимофеевич

Каштак
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анина? Игнатьевна

Отец ребёнка: Наумов Игнатий Тимофеевич

Каштак
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Наумов Игнатий Тимофеевич

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Игнатий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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