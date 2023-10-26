Анурин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1957
Отец: Анурин Николай Иванович
Мать: Анурина Тамара Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1978
Дочь: Шилова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Анурина (Груздева) Таисия Анатольевна
Рождение ребёнка
22.08.1983
Сын: Анурин Александр Иванович
Мать ребёнка: Анурина (Груздева) Таисия Анатольевна
Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область