Анурин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнурин Иван Николаевич

Анурин Иван Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1957

Отец: Анурин Николай Иванович

Мать: Анурина Тамара Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анурина (Груздева) Таисия Анатольевна

Рождение ребёнка
17.09.1978

Дочь: Шилова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Анурина (Груздева) Таисия Анатольевна

Рождение ребёнка
22.08.1983

Сын: Анурин Александр Иванович

Мать ребёнка: Анурина (Груздева) Таисия Анатольевна

Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.