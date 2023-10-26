Анурина (Груздева) Таисия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1957
Рождение ребёнка
17.09.1978
Дочь: Шилова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Анурин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
22.08.1983
Сын: Анурин Александр Иванович
Отец ребёнка: Анурин Иван Николаевич
Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно