Анурина (Груздева) Таисия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анурина (Груздева) Таисия Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1957

Отец: Груздев Анатолий Александрович

Мать: Груздева Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
17.09.1978

Дочь: Шилова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Анурин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
22.08.1983

Сын: Анурин Александр Иванович

Отец ребёнка: Анурин Иван Николаевич

Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анурин Иван Николаевич

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