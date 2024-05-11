Лосева (Пупыкина) Клавдия Ананьевна 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лосева (Пупыкина) Клавдия Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Пупыкин Ананий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева (Лосева) Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Лосев Семен Сергеевич

Рождение ребёнка
08.12.1936

Сын: Лосев Сергей Семенович

Отец ребёнка: Лосев Семен Сергеевич

Рождение ребёнка
01.04.1939

Сын: Лосев Николай Семенович

Отец ребёнка: Лосев Семен Сергеевич

Россия, тамбовская обл. Дипломатовка (малые озерки)
Рождение ребёнка
08.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лосев Семен Сергеевич

Смерть
1990

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