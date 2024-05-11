Лосева (Пупыкина) Клавдия Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Пупыкин Ананий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева (Лосева) Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Лосев Семен Сергеевич
Рождение ребёнка
08.12.1936
Отец ребёнка: Лосев Семен Сергеевич
Рождение ребёнка
01.04.1939
Отец ребёнка: Лосев Семен Сергеевич
Россия, тамбовская обл. Дипломатовка (малые озерки)
Рождение ребёнка
08.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лосев Семен Сергеевич
Смерть
1990