Лосев Николай Семенович
Место рожденияРоссия, тамбовская обл. Дипломатовка (малые озерки)
Дата рождения01.04.1939
Дата смерти13.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1939
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Бракосочетание
1965
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1966
Сын: Лосев Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Малые Озёрки, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
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Рождение ребёнка
13.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.05.2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно