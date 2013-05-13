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Лосев Николай Семенович

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Место рождения

Россия, тамбовская обл. Дипломатовка (малые озерки)

Дата рождения

01.04.1939

Дата смерти

13.05.2013

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

1966 г.р.
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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1939

Отец: Лосев Семен Сергеевич

Мать: Лосева (Пупыкина) Клавдия Ананьевна

Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Бракосочетание
1965

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1966

Сын: Лосев Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Малые Озёрки, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.05.2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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