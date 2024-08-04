Черногубов Василий Яковлевич Около 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧерногубов Василий Яковлевич

Черногубов Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Черногубов Яков Семенович

Мать: Черногубова Ксения (Оксинья) Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черногубова Дарья Гавриловна

Рождение ребёнка
02.10.1868

Сын: Черногубов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Черногубова Дарья Гавриловна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Савва Никифорович Брюханов, крестьянин д. Горки
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.