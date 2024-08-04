Черногубов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1868
Сын: Черногубов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Черногубова Дарья Гавриловна
Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Савва Никифорович Брюханов, крестьянин д. Горки
Смерть
Неизвестно