Кораблинов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКораблинов Иван

Кораблинов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1951

Дочь: Львова (Кораблинова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кораблинова Ольга Тихоновна

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.03.1958

Дочь: Кузнецова (Кораблинова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Кораблинова Ольга Тихоновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.