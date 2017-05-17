Кораблинова Ольга Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблинова Ольга Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1925

Дата смерти

17.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1951

Дочь: Львова (Кораблинова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кораблинов Иван

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.03.1958

Дочь: Кузнецова (Кораблинова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Кораблинов Иван

Смерть
17.05.2017

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