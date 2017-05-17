Кораблинова Ольга Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1925
Дата смерти17.05.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1951
Дочь: Львова (Кораблинова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кораблинов Иван
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.03.1958
Дочь: Кузнецова (Кораблинова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Кораблинов Иван
Смерть
17.05.2017