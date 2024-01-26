Кузнецова (Кораблинова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1958
Отец: Кораблинов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1979
Дочь: Силантьева (Кузнецова) Светлана Валерьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Валерий Анатольевич
Рождение ребёнка
07.02.1985
Дочь: Ковалевская (Кузнецова) Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Валерий Анатольевич