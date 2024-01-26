Кузнецова (Кораблинова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кораблинова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1958

Отец: Кораблинов Иван

Мать: Кораблинова Ольга Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Валерий Анатольевич

Рождение ребёнка
13.09.1979

Дочь: Силантьева (Кузнецова) Светлана Валерьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Валерий Анатольевич

Рождение ребёнка
07.02.1985

Дочь: Ковалевская (Кузнецова) Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Валерий Анатольевич

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